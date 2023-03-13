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В Чите задержали сотрудника газовой службы по делу о взрыве в пятиэтажке

СК: в Чите задержан мастер газовой службы по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Забайкальском крае задержали мастера службы газопроводов по делу о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Чите. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Газовый мастер, сотрудник ОАО «Читаоблгаз», дал указание пустить газ (пропан-бутановую газовую смесь) в дом до того, как все квартиры были обследованы. В результате этого в здании произошел взрыв, при котором пострадали 11 человек. «При этом обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома», — уточняет СК.

Как говорится в сообщении комитета, решается вопрос об избрании наказания сотруднику «Читаоблгаза».

В Чите задержали сотрудника газовой службы по делу о взрыве в пятиэтажке
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Взрыв в пятиэтажном доме произошел 9 марта. В результате этого рухнули два этажа, были повреждены пять квартир. На место взрыва выехали прокурор края Максим Ершов и глава региона Александр Осипов, министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин и заместитель губернатора Александр Костенко. Как говорил РБК заместитель главного директора «Читаоблгаза» Станислав Волынкин, в этот день в доме запускали газ.

В Чите задержали сотрудника газовой службы по делу о взрыве в пятиэтажке

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