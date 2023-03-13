В Ростовской области за организацию фиктивных ДТП задержали трех человек

Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Полиция задержала трех человек, которых подозревают в организации фиктивных ДТП для получения денег от страховых компаний. Об этом сообщает главное управление МВД России по Ростовской области.

«По данному факту на основании собранных оперативниками материалов Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество по сговору)», — говорится в сообщении. Подозреваемым грозит пять лет лишения свободы.

Как рассказали в МВД, трое местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет покупали иномарки премиум-класса и оформляли их на третьих лиц. Затем они подбирали участки автодорог без камер видеонаблюдения и устраивали поддельные аварии. Участвовавшие в ДТП автомобили были застрахованы в обанкротившихся страховых компаниях.

«Участникам организованной группы было выгодно обращаться в обанкротившиеся компании, в данной ситуации объединение автостраховщиков без направления автомобиля на ремонт возмещает сумму причиненного ущерба», — отметили в МВД.

Затем они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией, а полученную выплату делили между собой. Таким образом они заработали более 4,2 млн руб.

В октябре 2020 года в Башкирии двух бывших сотрудников полиции осудили на восемь и десять лет за мошенничество в сфере страхования и за вымогательство.

Суд установил, что один из полицейских в июне 2018 года содействовал подельникам в инсценировке столкновения между автомобилями ГАЗ и Audi А6.

На основании документов о фиктивном ДТП страховая компания выплатила автовладельцу свыше 145 тыс. руб. А в мае того же года обвиняемые задерживали и вымогали деньги у предполагаемых покупателей наркотиков, угрожая их подбросить. Таким образом они получили от четырех потерпевших более 560 тыс. руб.