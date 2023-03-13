В Уфе опровергли пропажу купола минарета мечети словами «упал и лежит»

Администрация Уфы: купол минарета мечети «Ар-Рахим» не пропал, он упал и лежит рядом

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Администрация Уфы в разговоре с РБК опровергла исчезновение купола одного из минаретов мечети «Ар-Рахим». По словам представителя пресс-службы мэрии, он упал и до сих пор лежит возле мечети.

«Одного купола действительно нет. Но он никуда не пропал — он упал и лежит у подножия мечети. Причины выясняются», — сообщили в мэрии.

По словам представителя городской администрации, строительство мечети заморожено уже несколько лет, в момент происшествия строительные работы не велись, никто не пострадал.

О том, что у одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе «пропал купол», сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на очевидцев. Как уточнили агентству в МЧС, купол упал из-за шквалистого ветра. В ведомстве также заверили, что пострадавших нет.

Управление МЧС по Республике Башкортостан предупредило также, что в ночь с 13 на 14 марта в регионе ожидается сильный ветер до 18 м/с, дождь и мокрый снег, переходящие в гололед.

Соборную мечеть «Ар-Рахим» начали строить в Уфе в 2007 году, она была заложена в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России.

В 2009 году строительство приостановили в связи с подозрением на хищение средств. Открытие религиозного комплекса неоднократно сдвигалось по финансовым причинам. В 2020 году генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан сообщил, что завершение строительства запланировано на 2024 год. Мечеть должна была стать одним из крупнейших в России религиозных комплексов площадью 14 тыс. кв. м — и самой крупной отапливаемой мечетью в Европе.