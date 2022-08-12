Назарбаев посетил открытие самой большой в Центральной Азии мечети

В столице Казахстана Нур-Султане открылась самая большая в стране и Центральной Азии мечеть площадью 57 тыс. кв. м, сообщает Tengrinews.kz.

«Я за день до сложения своих полномочий главы государства в 2019 году в марте заложил первый кирпичик данной мечети. <...> Думаю, мой труд по построению нового независимого Казахстана благословил Аллах», — сказал посетивший открытие мечети первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находился у власти почти 30 лет, с 1990 года.

Мечеть находится в центральной части города, между проспектами Кабанбай Батыра, Мангилик Ел и улицей Хусейна бен Талала, недалеко от выставочного центра «Экспо-2017».

Высота главного купола — более 83 м, диаметр — 62 м; высота четырех минаретов — 130 м. В одном из них оборудован лифт, чтобы посетители могли посмотреть на мечеть и город с высоты. Высота дверей в мечети — 12 м.

Купола окрашены в голубой цвет, само здание мечети и минареты — в белый. Снаружи здание украшено белой арабской вязью на синем фоне, внутри — резьбой, узорами (в основном казахскими), стихами из Корана и молитвами. Также там есть мозаичная стена 100 на 22 м с именами Аллаха, которая состоит из 25 млн стекол. Окна украшены витражами. Под куполом размещена хрустальная люстра весом 20 т и диаметром 27 м. Общая площадь коврового покрытия залов в мечети — более 15,5 тыс. кв. м, ковер соткали в Новой Зеландии.

Под мечетью есть банкетный зал, парковка и специальный тоннель для городских автобусов. На прилегающей территории разбили парк с фонтанами. Общая площадь участка — 10 га.

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Помимо Назарбаева, на открытии присутствовали вице-премьер Ералы Тугжанов, бывший премьер-министр Аскар Мамин и другие представители власти и бизнеса.

Самыми крупными в мире считаются мечети в священных исламских городах Мекке и Медине, их площадь составляет более 300 тыс. кв. м. В России самая большая мечеть находится в Махачкале — это построенная в 1997 году Центральная Джума-мечеть. Там же возводят мечеть, которая должна стать самой большой в Европе.