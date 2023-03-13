В Японии умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Кэндзабуро Оэ (Фото: China Photos / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Кэндзабуро Оэ умер в Японии в возрасте 88 лет, сообщает The Japan Times со ссылкой на его издателя Kodansha.

Оэ скончался 3 марта, похороны уже состоялись. Причина смерти не уточняется.

Кэндзабуро Оэ родился в 1935 году в деревне, в префектуре Экиме. Карьеру писателя он начал будучи студентом Токийского университета, он дебютировал рассказом «Чудная работа» (1957), где описал жизнь студента, который подрабатывает на собачьей живодерне. В том же году вышли рассказы «Превосходство мертвых» и «Неожиданная немота» о жизни крестьян во время американской оккупации после Второй мировой войны.

Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию в 1994 году. Его наградили «за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». В числе главных работ писателя Нобелевский комитет упомянул романы «Футбол 1860 года», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».

Оэ участвовал в общественных кампаниях против разработки ядерного оружия и состоял в движении деятелей культуры «Статья 9», которое выступало против пересмотра ст. 9 Конституции Японии (.pdf). В ней говорится, что «искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров».