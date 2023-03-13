Российский спутник-ретранслятор «Луч» вывели на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту, сообщил «Роскосмос».

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и этим спутником стартовала с космодрома Байконур ночью. Пуск российской ракеты космического назначения стал четвертым в этом году. Для «Протона-М» полет стал 115-м, а для «Бриза-М» — 107-м в истории.

Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, космический аппарат «Луч-5X» — компанией «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (входят в «Роскосмос»).

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Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» предназначена для обеспечения связью российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков с наземными станциями.