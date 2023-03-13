С Байконура запустили ракету «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч»

В ночь на 13 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х», сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Пуск состоялся в 2:12 мск.

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту», — говорится в сообщении.

Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в текущем году. Для «Протона-М» этот полет стал 115-м, а для «Бриза-М» — 107-м в истории.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» предназначена для обеспечения связью российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков с наземными станциями.