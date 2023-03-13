Предприятие «Росатома» выиграло тендер на поставку лития бразильской АЭС

Предприятие «Росатома» выиграло тендер на поставку лития-7 для АЭС «Ангра» в Бразилии

Фото: Xu Zijian / Xinhua / Global Look Press

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, предприятие Топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ) выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 кг гидроксида лития-7. Об этом говорится в пресс-релизе НЗХК (есть в распоряжении РБК).

Литий-7 будет использоваться для охлаждения реакторов двух энергоблоков АЭС имени Альваро Альберто (АЭС «Ангра») в штате Рио-де-Жанейро. Поставки планируется выполнить до конца 2023 года.

Изотоп лития литий-7 используется в ядерных реакторах в составе теплоносителя. «Новосибирский завод химконцентратов уже более 60 лет специализируется на производстве различных соединений лития», — отметил директор бизнес-направления «Специальная химия» ТВЭЛ Михаил Метелкин.

АЭС «Ангра» — единственная действующая атомная электростанция в Бразилии. У нее всего два энергоблока, общая электрическая мощность которых составляет 1884 мегаватт. Еще один энергоблок находится на стадии строительства.