Фильм «Поехавшая» стал самым кассовым фильмом России и СНГ за выходные

Фильм «Поехавшая» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных

Кадр из фильма «Поехавшая» (Фото: к/с «START»)

Комедия «Поехавшая» российского режиссера Антона Маслова возглавила прокат в России и СНГ 9–12 марта. За уик-энд фильм собрал 135,6 млн руб., следует из данных портала kinobusiness.com.

Фильм «Поехавшая» основан на реальных событиях из жизни россиянки Анны Смолиной. По сюжету главная героиня после череды неудач решает кардинально изменить свою жизнь и вместе с собакой отправляется на велосипеде через всю Россию в Магадан — мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет. Главную роль сыграла Ольга Лерман. Также в фильме снялась такса Таисия.

На втором месте в прокате оказалась драма «Нюрнберг» (64,5 млн руб.), за ней идут «Беспринципные в деревне» (59,5 млн руб.) и «Праведник» (45,4 млн руб.).

На пятом месте оказался «Чебурашка» (27,6 млн руб.) Дмитрия Дьяченко. Это самый кассовый фильм в истории российского кинопроката. По данным «Кинопоиска», за все время показа он собрал $91 245 270.