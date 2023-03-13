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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации

В Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации от COVID-19

На официальном портале о COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» больше не будут публиковать данные о вакцинации и коллективном иммунитете, поскольку эта статистика использовалась в основном для планирования ограничений, а на данный момент такая практика уже не нужна, рассказал «Коммерсанту» замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Ранее на сайте публиковались данные о числе прошедших полную и первичную вакцинации, а также об уровне коллективного иммунитета. Теперь там осталась только статистика о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки.

По словам Горелова, в России уж достигнут определенный уровень коллективного иммунитета, поддерживаемый несколькими факторами, а коронавирус «постепенно приобретает черты сезонной респираторной патологии».

На сайте «Стопкоронавирус.рф» говорилось, что статистика по вакцинации и коллективному иммунитету публиковаться больше не будет «в условиях динамичного появления новых вариантов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания». Информацию о числе прошедших вакцинацию от коронавируса будет периодически публиковать Минздрав «наравне с данными о вакцинации от гриппа».

По данным оперштаба за 12 марта, за прошедшие сутки в России было выявлено 11 985 новых случаев заражения коронавирусом, в больницы с этим диагнозом попали 758 человек, 37 умерли.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
Роспотребнадзор коронавирус статистика вакцинация
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