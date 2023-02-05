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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур
Video

Ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 4 стартовала с космодрома Байконур, следует из прямой трансляции запуска госкорпорации «Роскосмос» на YouTube.

Это первый пуск российской ракеты-носителя с космодрома Байконур в 2023 году. «Электро-Л» № 4 был создан НПО им. С.А. Лавочкина. Как сообщили в «Роскосмосе», этот геостационарный аппарат предназначен для обеспечения быстрой и независимой информации о погоде и передаче сигналов в международной спутниковой поисково-спасательной системе КОСПАС-САРСАТ. Ей пользуются при авариях на судах и самолетах: когда происходят бедствия, экипаж сообщает системе о своем местоположении через аварийный радиомаяк, встроенный в систему управления.

«Протон» — ракета-носитель тяжелого класса, которая предназначена для выведения космических аппаратов на земную орбиту и далее в космическое пространство. «Протон-М» используется в качестве основной модификации ракеты. 4 мая 2022 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко говорил, что изготовление «Протонов» планируют завершить в 2022 или 2023 году — на тот момент у России было 13 ракет «Протон-М».

Позже гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщал, что «Протоны» будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно.

Теги
Роскосмос Протон-М поисковая система
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