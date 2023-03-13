Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили пригрозившим утечкой хакерам

Компания GSC Game World, разработчик игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля» отказалась выполнять требования хакеров, пригрозивших утечкой игры до ее официального выхода. Заявление опубликовано в Twitter.

В нем компания подтверждает взлом аккаунта одного из сотрудников в приложении для работы с изображениями, за который взяла ответственность «группа из российской соцсети». Разработчики игры заявили, что это не первый случай взлома и угроз. Они подчеркнули, что продолжат «делать все возможное для поддержки Украины», напомнив, что GSC Game World — украинская компания.

Создатели игры призвали пользователей в случае утечки не смотреть и не делиться публикуемой информацией, чтобы не испортить впечатление от игры.

11 марта в группе во «ВКонтакте» «Вестник «Того Самого Сталкера» появилась публикация, авторы которой заявили о имеющихся у них «десятках гигабайтов» материалов по еще не вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2. В качестве доказательства они опубликовали несколько скриншотов из игры.

Авторы пригрозили опубликовать остальные материалы, если GSC Game World не выполнит их требования до 15 марта. В числе прочего они потребовали от компании «одуматься, переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России» и вернуть российскую локализацию игры.

Выход «S.T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля» намечен на 2023 год для ПК и консолей Xbox Series X/S. Первоначально ее планировали выпустить в апреле 2022-го, однако затем релиз откладывался еще дважды. Как писал PC Gamer, разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 прервали из-за начала боевых действий на Украине, поскольку офис располагался в Киеве. GSC Game World возобновила ее после переезда сотрудников.

Разработчики отказались продавать свои игры в России, а сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокирован по требованию Генпрокуратуры. На сайте игры помимо общей информации и возможности сделать предзаказ размещено обращение к поклонникам игры с осуждением действий России на Украине. В Роскомнадзоре пояснили, что там также призывали переводить деньги украинским «националистическим формированиям», что и стало причиной блокировки.

В конце декабря в боевых действиях на Украине погиб один из разработчиков — Владимир Ежов; об этом рассказал его брат Вячеслав Ежов в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в России). УНИАН писало, что тот погиб в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).

GSC Game World была основана в 1995 году. Среди ее проектов — игры «Александр», «Казаки», «Герои уничтоженных империй», S.T.A.L.K.E.R.