Вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World опубликовала трейлер геймплея видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, видео опубликовано на YouTube.

Выход игры назначен на 2023 год для PC и консолей Xbox Series X/S.

Первоначально игру планировали выпустить в апреле этого года, однако затем перенесли релиз на декабрь «чтобы полностью реализовать» свое видение и «довести игру до нужного состояния». В июне выход игры снова отложили — на 2023 год, без уточнения конкретного месяца. Как писал PC Gamer, разработчики в феврале прервали разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 начала боевых действий на Украине, поскольку офис находился в Киеве. GSC Game World возобновила разработку игры после переезда сотрудников.

Разработчики отказались продавать свои игры в России, а сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры. На сайте игры помимо общей информации и возможности сделать предзаказ размещено обращение к поклонникам игры с осуждением действий России на Украине. В Роскомнадзоре пояснили, что на сайте призывали переводить деньги украинским «националистическим формирования», что и стало причиной блокировки.

В конце декабря в боевых действиях на Украине погиб один из разработчиков Владимир Ежов, об этом рассказал его брат Вячеслав Ежов в Facebook (принадлежат корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена). УНИАН писал, что тот погиб в боях за Бахмут, а внешность разработчика ранее использовали для создания внешности персонажа Локи из группировки «Свобода» в S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

GSC Game World была основана в 1995 году. Среди ее проектов — игры «Александр», «Казаки», «Герои уничтоженных империй», S.T.A.L.K.E.R.

