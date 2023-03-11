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Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и снегопаде

Жителей Москвы предупредили о снегопаде и ветре с порывами до 18 м/c в воскресенье
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве в воскресенье, 12 марта, ожидаются снегопад и ветер с порывами до 18 м/c, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

«Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные, возможно образование гололедицы. Местами порывы ветра до 18 м/с», — сказано в сообщении.

Москвичей попросили сохранять бдительность, не укрываться под деревьями и не парковать около них машины.

О том, что в Москве в этот день ожидаются снегопад и ветер с порывами до 18 м/с, также сообщило столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета. Ночью в Москве пройдут мокрый снег и ледяной дождь, образуется гололед. Также возможно налипание мокрого снега, предупредили специалисты.

Температура воздуха в ночь на 12 марта будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 3 — плюс 5 градусов, ожидают синоптики. Небо над городом будет облачным.

Март в средней полосе России в целом будет холодным, морозы и снегопады усилятся, предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеорологическая весна, по его словам, придет в регион только в апреле.

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