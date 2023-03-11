Минобороны показало уничтожение британского ЗРК Stormer HVM

Video

Российские войска уничтожили британский зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM, поставленный Украине, при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет». Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

«Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА на донецком направлении специальной военной операции, после чего она была уничтожена», — заявили в оборонном ведомстве. Там уточнили, что контроль попадания осуществлялся также расчетами беспилотников, а барражирующие боеприпасы «эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ».

«Ланцет» применяется против самоходных зенитных ракетных систем, танков и другой бронетехники.