Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели
Украинские полярники переименовали указатели возле станции «Академик Вернадский» в Антарктике, показывающие расстояние до разных городов. Об этом говорится в заявлении в соцсетях Национального антарктического научного центра.
Как говорится в заявлении, полярники «декоммунизировали» Кировоград на Кропивницкий, а также переписали транслитерацию Винницы и Одессы.
Кроме того, на указатель добавили столицы (или знаковые города) других стран, которые поддерживают Украину. Также полярники реставрировали ряд старых табличек: Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, «Ротера» (британская станция) и другие.
Украина регулярно переименовывает связанные с СССР и Россией название городов или улиц. Этот процесс активизировался после начала российской военной операции. В ноябре на сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой предлагают переименовать Российскую Федерацию в Московскую Федерацию. Президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос. В ответ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил называть Украину Schweinisch Bandera-Reich.