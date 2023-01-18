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Профсоюз британских медсестер объяснил забастовку тем, что «люди умирают»

Крупнейший профсоюз британских медсестер объяснил забастовку тем, что «люди умирают»
Крупнейший британский профсоюз медсестер объявил забастовку из-за низких зарплат и дефицита кадров. По словам главы профсоюза, в больницах настолько велика нехватка медицинского персонала, что «люди умирают» без нужного ухода
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Великобритании 18 и 19 января объявлена забастовка членов национального профсоюза медсестер — Royal College of Nursing (RCN). По всей стране из-за низких зарплат и высокой нагрузки будет бастовать средний медицинский персонал 55 территориальных подразделений британского минздрава — Национальной службы здравоохранения (NHS), говорится в сообщении на сайте организации.

Профсоюз поясняет, что кампания за повышение зарплаты призвана помочь службе здравоохранения справиться с хронической нехваткой персонала и дать возможность нанимать и удерживать медперсонал, в котором она «отчаянно нуждается».

«Люди умирают не потому, что медсестры бастуют. Медсестры бастуют, потому что люди умирают. Вот насколько плохи дела в NHS, и пора премьер-министру возглавить борьбу за ее будущее», — говорится в сообщении генерального секретаря и исполнительного директора профсоюза Пэта Каллена.

По его словам, дефицит среднего персонала в британских больницах настолько высок, что хуже уже быть не может. «Справедливо платите медицинскому персоналу, чтобы изменить ситуацию и заполнить вакансии и чтобы население получало такой медицинский уход, какой заслуживает», — заявил Каллен.

Профсоюз Royal College of Nursing был создан в 1981 году. Организация называет себя крупнейшим профессиональным объединением среднего медицинского персонала в мире и объединяет почти полмиллиона медицинских работников страны. По данным Би-би-си, профсоюз объединяет две трети медицинского персонала Великобритании.

Глава профсоюза медсестер также предупредил, что нынешняя забастовка медперсонала — это «скромная эскалация» перед резким ростом числа бастующих менее чем через три недели. Если правительству и профсоюзу не удастся договориться до конца января, 6 и 7 февраля забастовку объявят уже 73 подразделения медицинской службы Великобритании и все, кроме одного, подразделения службы в Уэльсе, обещает RCN. В Шотландии забастовка временно приостановлена, так как профсоюз ведет переговоры с местными властями.

Первая волна забастовок медсестер прокатилась по стране в декабре 2022 года, профсоюз называл ее «крупнейшей забастовкой за всю историю организации». Тогда бастовали медсестры, медбратья, акушерки и другой средний медперсонал в 44 подразделениях Национальной службы здравоохранения в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе — до 100 тыс. человек, сообщал RCN.

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До этого глава профсоюза Пэт Каллен встречался с министром здравоохранения Стивом Барклаем, чтобы провести переговоры о повышении зарплаты. По словам Каллена, ему сообщили, что «лишних денег нет».

Как передавал Sky News, профсоюз требовал повысить зарплаты на 5% выше уровня инфляции (или на 19% в целом), хотя его руководство допускало, что примет и более низкое предложение. Орган по пересмотру заработной платы британской службы здравоохранения (PRB) рекомендовал повышение заработной платы ниже уровня инфляции — примерно на 4%, или на 1,4 тыс. фунтов.

«Мы надеялись, что эти забастовки заставят правительство Великобритании начать официальные переговоры с профсоюзом по зарплатам, которые ниже уровня инфляции. Но правительство и Национальная служба здравоохранения пока отказываются от серьезных переговоров, предпочитая забастовки», — говорится в заявлении на сайте профсоюза.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, средняя заработная плата медсестры в Великобритании на март 2021 года составляла £34 тыс. ($41,9 тыс.) в год.

Правительство сообщало, что к марту 2022 года эта цифра увеличилась до £35,6 тыс. ($43,8 тыс.), а затем медсестрам была выделена надбавка в £1400 ($1725). Средняя зарплата в Великобритании при этом составляла £39,9 тыс. в год ($38 тыс.), медианная — £33 тыс. ($40,6 тыс.).

В то же время более 42% среднего медицинского персонала получает заплату по самому низкому разряду — от £27 тыс. до £32,9 тыс. в год (от $33,2 до $40,5 тыс.), сообщала BBC.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Великобритания медсестры профсоюз забастовка
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