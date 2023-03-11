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Полиция Парижа задержала 32 человека на акциях против пенсионной реформы

Полиция задержала 32 человека на митинге против пенсионной реформы в Париже
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже во время митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека, передает BFM со ссылкой на данные ведомства.

Людей задержали по разным причинам, в том числе за ношение запрещенного оружия и применение насилия.

По данным французского Министерства внутренних дел, участие в демонстрациях по всей Франции приняли 368 тыс. человек. 48 тыс. из них вышли на митинг в Париже. В Лионе полиция насчитала 7 тыс. участников демонстраций, столько же протестующих вышли на улицы Марселя. В Нанте на демонстрацию вышли 13 тыс. человек, а в городе Ренн на западе Франции — еще 10 тыс.

Во всех перечисленных городах, по данным полиции, численность митингующих снизилась по сравнению с предыдущими акциями. Профсоюзы, в свою очередь, утверждают, что участников митингов было гораздо больше.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив французского президента Эмманюэля Макрона. Впервые провести ее он попытался в 2019 году, но этому помешали протесты со стороны «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. В апреле 2022 года, после переизбрания, Макрон вновь поднял этот вопрос. 11 января основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн.

Реформа стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение должно коснуться французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

С момента объявления о пенсионной реформе Франция пережила несколько волн забастовок, организованных профсоюзами. Они затрагивали национальную транспортную систему, крупные предприятия, школы и университеты. Очередная волна протестов началась в стране 6 марта. 8 марта на улицы Франции вышли более 1,2 млн человек.

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9 марта на фоне протестов французский сенат (верхняя палата парламента) одобрил ключевую ст. 7 законопроекта о пенсионной реформе. Она предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Теги
Париж пенсионная реформа Франция митинг
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