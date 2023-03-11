МИД назвал фейком и провокацией данные об обязательной оплате евро услуг консульств в ФРГ

МИД объяснил, как оплачиваются услуги в консульских учреждениях в ФРГ

Вид на здание генерального консульства РФ в Гамбурге (Фото: МИД РФ)

Информация о том, что российские консульства в Германии принуждают людей оплачивать услуги евро и не принимают рубли, не соответствует действительности, заявил в Telegram МИД России.

Сообщения о подобной практике, по информации ведомства, появились на интернет-ресурсах. Услуги российских консульств в Германии всегда оплачивались местной валютой, сказали в ведомстве.

«Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством России и осуществляется в местной валюте страны пребывания», — отмечается в сообщении.

К посту ведомство прикрепило скриншот сообщения телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, которое появилось и на других русскоязычных ресурсах. В нем говорилось, что «учреждения МИД РФ за границей рубли не принимают». К нему телеграм-канал прикрепил скриншот якобы с сайта российского консульства.

На сайтах российских дипмиссий есть предупреждения о том, что оплата услуг возможна только ЕС-картой. Так, на сайте генконсульства в Мюнхене говорится, что «на данный момент оплата возможна только ЕС-картой <...> непосредственно в день получения консульской услуги». На странице также указано, что оплатить услуги наличными, кредитными картами (Visa, MasterCard) или путем безналичного перевода на банковский счет нельзя.

ЕС-Karte — это дебетовые карты, которые выдают клиентам немецких банков для безналичного расчета. Они действуют только на территории Германии.

При этом на сайте генконсульства в Лейпциге сказано, что оплатить консульский сбор можно не только ЕС-картой. Сделать это можно при помощи межбанковской сети Girocard, а также наличными евро.

На сайтах российских дипмиссий в других странах приводятся разные требования по оплате услуг. Так, на сайте посольства России в Испании сказано, что оплатить услуги можно только банковской картой.

В марте 2022 года после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard в стране перестали работать карты, выпущенные иностранными банками. Российские карты, наоборот, перестали работать за рубежом.