Мужчина ранил двоих людей топором в московском парке

Полиция задержала мужчину, который ранил двоих людей топором в парке на севере Москвы

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Правоохранительные органы задержали 65-летнего мужчину, который ранил топором двух других людей в парке на севере Москвы, вблизи улицы Новая Ипатовка. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Между нападавшим и пострадавшими произошел конфликт, пояснили в ведомстве. Одному из раненых оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более людей). «Фигурант, находясь в одном из столичных парков, в ходе ссоры нанес телесные повреждения двум ранее знакомым мужчинам», — рассказали в СК. Подозреваемого допрашивают.