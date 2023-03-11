Российские ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и перехватили ракеты HARM

Минобороны России: ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и перехватили четыре ракеты HARM

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны России перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, на донецком направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30. На южнодонецком и запорожском направлениях с помощью авиации и артиллерии было нанесено поражение подразделениям украинских военнослужащих рядом с населенными пунктами Пречистовка и Угледар.