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Axios узнал об идее США не пустить главу Минфина Израиля из-за Палестины

Axios: США допускают отказ в выдаче визы израильскому министру из-за его слов о Палестине
Глава Минфина Израиля призвал «стереть с лица земли» палестинский город, США это заявление осудили. Теперь Вашингтон думает над тем, чтобы не дать министру визу в канун его планирующегося визита в США
Бецалель Смотрич
Бецалель Смотрич (Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters)

Госдепартамент США изучает возможность отказа в дипломатической визе министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу из-за его призыва «стереть с лица земли» палестинский город, сообщает Axios со ссылкой на источники из числа чиновников Израиля и США.

Смотрич должен прибыть с визитом в США на следующей неделе. Однако из-за сделанного им 1 марта заявления поездка может не состояться.

«Я думаю, что Хувара должна быть стерта с лица земли. Я думаю, что государство Израиль должно это сделать», — сказал он, передает The Times of Israel.

В Госдепартаменте США на следующий день осудили слова Смотрича, но отказались уточнять данные об отказе министру в визе.

По данным источника Axios в Израиле, Госдеп «намекнул» израильским дипломатам, что США были бы рады отмене визита Смотрича. Американский собеседник портала указал, что даже если министр приедет, с ним не будут встречаться представители администрации президента Джо Байдена.

В своем Twitter Смотрич в итоге пояснил, что не имел в виду уничтожение Хувары, а призывал «целенаправленно действовать против террористов и их сторонников и взимать с них высокую плату, чтобы восстановить безопасность».

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Заявление министра последовало после того, как 26 февраля в Хуваре были убиты 19-летний и 21-летний братья-израильтяне. Армия обороны страны заявила, что преступление совершил палестинский боевик — он стрелял по автомобилю на шоссе. Как отмечает The Times of Israel, граждане Израиля часто проезжают через Хувару, чтобы попасть в северную часть Западного берега, который частично контролируется Израилем, а частично — Палестиной.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
США Израиль Палестина виза
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