Мексиканский картель извинился за похищение и убийство американцев

Мексиканская преступная группировка «Картель Персидского залива» извинилась за убийство двух мирных граждан США и выдала преступников, которые их убили. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, полученное от сотрудника правоохранительных органов мексиканского штата Тамаулипас.

Группировка передала полиции участников, виновных в произошедшем: это пятеро мужчин, у одного из них было письмо от картеля. В нем фракция «Скорпионов» группировки принесла извинения за насилие в отношении жителей города Матаморос.

«Мы приняли решение выдать тех, кто был непосредственно вовлечен в эти события, кто за них ответственен, кто действовал самостоятельно и без дисциплины», — говорится в письме. В тексте картель уточнил, что эти члены группировки пошли против правил, которые включают «уважение к жизни и благополучию невиновных людей».

Как уточняет NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции, в ходе событий, произошедших 3 марта, умерла «невинная работающая мать» и «были похищены четыре американца, двое из которых погибли». По данным NBC, американцы были обстреляны и похищены во время поездки в Матаморос для медицинской процедуры, их насильно затащили в белый пикап.

Картель Гольфо, также известный как «Картель Персидского залива», располагается в Матаморосе и занимается торговлей наркотиками и людьми, вымогательством, воровством и подделкой денег. Это одна из старейших преступных группировок Мексики.