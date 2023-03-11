Мексиканский картель извинился за похищение и убийство американцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в выходные Life, 09:00
Топ-5 банков с низкими комиссиями на SWIFT-переводы Инвестиции, 09:00
Экономика Atomic Heart: что известно о самой обсуждаемой российской игре Технологии и медиа, 09:00
Вирус Марбург: что это и нужно ли опасаться новой болезни из Африки Социальная экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:53
Times узнала о плане Британии использовать коронацию для сближения с КНР Политика, 08:52
«Это не просто бой». Прервет ли экс-чемпион UFC Петр Ян серию поражений Спорт, 08:50
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Мексиканский картель извинился за похищение и убийство американцев Политика, 08:46
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 08:30
«Коммерсантъ» узнал о возможных покупателях российских активов Polymetal Бизнес, 08:14
Bloomberg узнал о запросе Пентагона $170 млрд на вооружение к 2024 году Политика, 08:07
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Bloomberg узнал о решении США одобрить крупный нефтяной проект на Аляске Экономика, 07:29
Смотритель острова рассказал о поисках подорвавшей Nord Stream лодки Политика, 07:00
Политика ,  
0 

Мексиканский картель извинился за похищение и убийство американцев

Мексиканский «Картель Персидского залива» выдал властям убийц мирных граждан США

Мексиканская преступная группировка «Картель Персидского залива» извинилась за убийство двух мирных граждан США и выдала преступников, которые их убили. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, полученное от сотрудника правоохранительных органов мексиканского штата Тамаулипас.

Группировка передала полиции участников, виновных в произошедшем: это пятеро мужчин, у одного из них было письмо от картеля. В нем фракция «Скорпионов» группировки принесла извинения за насилие в отношении жителей города Матаморос.

«Мы приняли решение выдать тех, кто был непосредственно вовлечен в эти события, кто за них ответственен, кто действовал самостоятельно и без дисциплины», — говорится в письме. В тексте картель уточнил, что эти члены группировки пошли против правил, которые включают «уважение к жизни и благополучию невиновных людей».

Как уточняет NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции, в ходе событий, произошедших 3 марта, умерла «невинная работающая мать» и «были похищены четыре американца, двое из которых погибли». По данным NBC, американцы были обстреляны и похищены во время поездки в Матаморос для медицинской процедуры, их насильно затащили в белый пикап.

Картель Гольфо, также известный как «Картель Персидского залива», располагается в Матаморосе и занимается торговлей наркотиками и людьми, вымогательством, воровством и подделкой денег. Это одна из старейших преступных группировок Мексики. 

Теги
Мексика криминал США картель
Материалы по теме
Пригожин заявил, что волонтера из США в Донбассе «убили свои»
Политика
В США осудили экс-министра Мексики за получение взяток от картелей
Политика
В Мексике начались беспорядки после ареста сына наркобарона Коротышки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter