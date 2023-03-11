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Вырубка тропических лесов в Бразилии достигла рекордного уровня

Вырубка лесов в бразильской части тропических лесов Амазонии достигла рекордного уровня

Вырубка лесов в бразильской части тропических лесов Амазонии достигла рекордного уровня в феврале, сообщает Al Jazeera со ссылкой на спутниковые данные.

В ходе анализа снимков Бразильского космического агентства было обнаружено 322 кв. км лесного покрова, вырубленного в феврале. Это на 62% больше предыдущего рекордного уровня, который был установлен в том же месяце прошлого года.

В бразильской саванне Серрадо выявили 558 кв. км уничтоженного леса. Это на 99% больше показателя февраля прошлого года. Кроме того, этот объем в два раза превышает предыдущий рекорд в 283 кв. км, зафиксированный в том же месяце 2020 года.

В то же время данные за январь — первый месяц пребывания в должности нового президента Бразилии Лулы да Силва — объем обезлесения сократился на 61% по сравнению с предыдущим годом. Министр окружающей среды объяснила это тем, что проливные дожди в начале года затруднили работы по заготовке древесины.

Темпы вырубки лесов Амазонии достигли рекордных значений при бывшем президенте Жаире Болсонару. Австрийские экологи в 2021 году подали заявление в Международный уголовный суд, обвинив его в преступлениях против человечества. Лула да Силва после избрания президентом пообещал уделить повышенное внимание вопросам экологии и изменить подход к вырубке лесов.

Теги
Бразилия вырубка лесов Лула да Силва Жаир Болсонару
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