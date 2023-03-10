Великобритания и Франция разморозили отношения Как прошел первый за пять лет саммит лидеров двух стран

Лидеры Франции и Великобритании впервые за пять лет провели полноформатные переговоры, чтобы снять разногласия в сфере борьбы с нелегальной миграцией и помочь Украине с контрнаступлением

Эммануэль Макрон и Риши Сунак (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Как отношения двух стран достигли низшей точки и начали улучшаться

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака — первый полноценный саммит лидеров двух стран за пять лет. Британо-французские отношения ухудшались последние годы и достигли низшей точки в ноябре 2021 года, после трагедии в Ла-Манше, когда 27 нелегальных мигрантов, выходцев из Ирака и Ирана, погибли при попытке пересечь пролив и попасть из Франции в Великобританию. Борис Джонсон, занимавший пост премьера, обнародовал адресованное Макрону трехстраничное письмо, в котором возложил вину за произошедшее на Францию и в очередной раз призвал Париж принять обратно всех мигрантов, незаконно попавших в Великобританию морем. В Париже отвергли все эти обвинения и аннулировали приглашение министра внутренних дел королевства Прити Пател на конференцию по миграции.

Конфликт из-за мигрантов — не единственная проблема в двусторонних отношениях, вызванная выходом Великобритании из ЕС и, соответственно, разрывом всех действовавших прежде соглашений. Среди них — лицензирование рыбной ловли. Хотя рыболовство для экономик обеих стран не относится к числу ключевых сфер, постоянно возникали споры за право вылова водных ресурсов в британских водах; в 2021 году военные корабли обеих стран даже выходили в район острова Джерси, чтобы прикрывать работавших там рыбаков.

Еще одним усложнившим отношения эпизодом стало создание военного альянса между США, Великобританией и Австралией AUKUS, за которым в сентябре 2021 года последовала аннуляция Канберрой контракта с Францией объемом $66 млрд на строительство подлодок класса Attack (новое соглашение Австралия заключила с союзниками по AUKUS). Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такие действия ударом в спину. И если президент США Джо Байден смог восстановить отношения с Макроном, Джонсон даже не пытался этого сделать.

Лед в отношениях между Великобританией и Францией начал таять после прихода к власти в октябре прошлого года Риши Сунака. Новый британский премьер оказался во многом похож на своего французского визави: оба лидера — выходцы из финансовой сферы, оба из семей врачей, примерно одного возраста (Сунаку 42 года, Макрону — 45). Им довольно быстро удалось найти общий язык.

Встречи Макрона и Сунака на климатическом саммите ООН в Египте и потом на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в конце 2022 года заложили основу для восстановления контактов. В ноябре 2022 года странам удалось заключить соглашение о мигрантах, в рамках которого Лондон выплатит Парижу $74,5 млн в 2022–2023 годах, чтобы тот мог увеличить на 40% силы безопасности, патрулирующие побережье Ла-Манша для предотвращения незаконной миграции. Это снизило напряженность в отношениях, хотя вопрос полностью не решен: в 2022 году через Ла-Манш в Великобританию попали более 40 тыс. мигрантов, а годом ранее — чуть более 28 тыс.

Чего стороны добились в Париже

Сунак прибыл в Париж утром 10 марта на поезде Eurostar и успел поговорить в дороге с журналистами. Он заявил о своем намерении снова обсудить с Макроном борьбу с нелегальной миграцией, отметив, что согласование «Виндзорской концепции» (соглашение Великобритании и ЕС об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках Brexit, за счет которого удастся избежать экономических барьеров внутри страны), «откроет другие области конструктивного взаимодействия, диалога и сотрудничества с ЕС».

Встреча двух лидеров прошла в Елисейском дворце. Проведя переговоры в расширенном составе, которые длились час, президент и премьер поговорили наедине. За обедом (в меню — вегетарианские суши, палтус, артишоки и торт-пралине) к ним вновь присоединились члены делегаций. Макрон и Сунак обменялись футболками национальных команд по регби, подписанных игроками, в преддверии субботнего матча в рамках Кубка шести наций.

«Господин президент Макрон, спасибо, что приняли нас сегодня. Буду честным, в отношениях между нашими странами за последние годы были проблемы. И я сейчас говорю не только о том, что Франция выкинула Великобританию с чемпионата мира по футболу. Я верю, что сегодняшняя встреча означает новое начало», — сказал Сунак на совместной пресс-конференции. Он также назвал французского лидера другом Великобритании. «На этой работе я очень быстро выучил, что есть вещи, которые ты можешь контролировать, и которые нет. Ты можешь контролировать, кто твои международные партнеры. И мне очень повезло стоять рядом с вами, я очень воодушевлен тем будущим, которое мы можем построить вместе», — добавил он, обращаясь к президенту Франции.

После этого Макрон и Сунак объявили о заключении нового долгосрочного соглашения о мигрантах, в рамках которого Великобритания выплатит Франции €141 млн в 2023–2024 годах, €191 млн в 2024–2025 годах и €209 млн в 2025–2026 годах. Эти деньги пойдут на финансирование нового центра содержания под стражей во Франции, нового франко-британского командного центра, наем дополнительных 500 сотрудников сил безопасности для патрулирования прибрежной зоны Франции и внедрения более совершенных технологий для этих целей, включая использование большего числа беспилотников и самолетов-разведчиков. Politico со ссылкой на британских и французских официальных лиц пишет, что Франция выделит в пять раз больше средств на реализацию соглашения, чем Великобритания (Париж не стал называть сумму).

Говоря об украинском конфликте, Макрон указал, что у двух стран «военный приоритет» в этом вопросе. «Краткосрочная цель состоит в том, чтобы помочь Украине противостоять и организовать контрнаступление», — пояснил он. «Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну», — ответил Сунак, пояснив, что это означает «предоставление ей поддержки, возможностей и обучения военных, чтобы начать наступление и иметь решающее преимущество на поле боя». (До начала саммита Сунак заявил, что главным приоритетом Запада должна оставаться помощь Украине в достижении «решающего преимущества на поле боя», которое затем позволило бы украинскому президенту с более сильной позицией сесть за стол переговоров с российским.)

По словам Макрона, он по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, однако считает, что переговоры должны пройти «тогда, когда решит Украина, причем на ее условиях». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Франция, косвенно участвующая в боевых действиях путем поставок оружия Украине, вряд ли может рассчитывать на роль посредника.