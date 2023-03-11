Ефимов сообщил о заключении договора на реорганизацию участка в Коптево

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
В США обанкротился крупнейший банк со времен кризиса 2008 года Бизнес, 10:38
Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС Технологии и медиа, 10:30
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 10:23
Даниил Медведев продлил победную серию до 15 матчей Спорт, 10:18
США одобрили визу министру, призывавшему уничтожить палестинский город Политика, 10:15
В каких трех регионах сильнее всего выросли реальные доходы. Инфографика Экономика, 10:00
Эксперты RAND назвали сферы для сотрудничества России, США и Китая Политика, 10:00
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Сколько будет стоить нефть сорта Brent и российская Urals в 2023 году Инвестиции, 10:00
Чем заняться дома: «Выход» якутских режиссеров и подкаст от подростка Стиль, 10:00
Рататуй, сибас ладолемоно и панна-котта из чаги: что заказать Стиль, 10:00
Фургон для прав категории B: компактный и вместительный. Обзор РБК и ГАЗ, 09:54
Разведка США заявила об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию Политика, 09:42
Акции китайских компаний рухнули: что стало причиной Pro, 09:18
Ефимов сообщил о заключении договора на реорганизацию участка в Коптево Город, 09:12
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о заключении договора на реорганизацию участка в Коптево

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы заключили с инвесторами договор о комплексном развитии территории (КРТ) на севере столицы в районе Коптево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Таким образом, по программе КРТ будет реорганизована бывшая промзона площадью 5,2 га на улице Новая Ипатовка, владение 23А. В данный момент, по оценке столичных властей, территория используется неэффективно: там располагаются автослесарные мастерские, автомойки и склады. В рамках же редевелопмента, рассказал вице-мэр, там планируют возвести более 117 тыс. кв. м недвижимости, в том числе нежилые объекты, куда смогут трудоустроиться около 1,5 тыс. человек.

Реализацией проекта займутся правообладатели земельных участков, входящих в территорию между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Это фирмы «Инка», «Гера» и строительно-производственная компания «Стройдом-Т». Редевелопмент коптевской промзоны — пример того, как право на реорганизацию участка вместо аукциона отходит нынешним правообладателям. О договоренности с последними столичная мэрия сообщала в середине декабря, теперь же соглашение официально подписано.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на месте бывшей промзоны планируют в течение пяти лет построить около 67 тыс. кв. м жилой недвижимости, из них 6,7 тыс. — в рамках программы реновации.

«Также в Коптево может появиться свыше 50 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая детский центр развития, спорткомплекс, травмпункты и учебный комплекс для 75 дошкольников и 150 учеников начальных классов», — подчеркнул Гаман.

По оценкам Ефимова, в реорганизацию участка правообладатель вложит более 11 млрд руб., для городского же бюджета позитивный эффект составит около 525 млн руб. ежегодно.

Договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Коптево стал 11-м подобным соглашением столичных властей с инвесторами с июля 2020 года.

Теги
Москва промзоны Коптево реорганизация редевелопмент Владимир Ефимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter