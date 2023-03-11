Ефимов сообщил о заключении договора на реорганизацию участка в Коптево

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы заключили с инвесторами договор о комплексном развитии территории (КРТ) на севере столицы в районе Коптево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Таким образом, по программе КРТ будет реорганизована бывшая промзона площадью 5,2 га на улице Новая Ипатовка, владение 23А. В данный момент, по оценке столичных властей, территория используется неэффективно: там располагаются автослесарные мастерские, автомойки и склады. В рамках же редевелопмента, рассказал вице-мэр, там планируют возвести более 117 тыс. кв. м недвижимости, в том числе нежилые объекты, куда смогут трудоустроиться около 1,5 тыс. человек.

Реализацией проекта займутся правообладатели земельных участков, входящих в территорию между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Это фирмы «Инка», «Гера» и строительно-производственная компания «Стройдом-Т». Редевелопмент коптевской промзоны — пример того, как право на реорганизацию участка вместо аукциона отходит нынешним правообладателям. О договоренности с последними столичная мэрия сообщала в середине декабря, теперь же соглашение официально подписано.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на месте бывшей промзоны планируют в течение пяти лет построить около 67 тыс. кв. м жилой недвижимости, из них 6,7 тыс. — в рамках программы реновации.

«Также в Коптево может появиться свыше 50 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая детский центр развития, спорткомплекс, травмпункты и учебный комплекс для 75 дошкольников и 150 учеников начальных классов», — подчеркнул Гаман.

По оценкам Ефимова, в реорганизацию участка правообладатель вложит более 11 млрд руб., для городского же бюджета позитивный эффект составит около 525 млн руб. ежегодно.

Договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Коптево стал 11-м подобным соглашением столичных властей с инвесторами с июля 2020 года.