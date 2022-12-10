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Город ,  
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Ефимов рассказал о реорганизации промзоны в Коптево правообладателем

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

На севере Москвы в районе Коптево по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны площадью 5,3 га, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В отличие от многих других проектов в рамках КРТ, где право на реорганизацию территорий выставляется на аукцион, в данном случае комплексным развитием займется сам правообладатель.

Речь идет о земельном участке между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка, напротив Центра травматологии и ортопедии им. Приорова. Сейчас территория занята автослесарными мастерскими, автомойками и складами. Впоследствии там появится современный жилой квартал, где построят детский сад, школу, детский центр развития, физкультурно-оздоровительный комплекс, травмпункты, общественно-деловые и другие объекты.

По оценкам Ефимова, в реорганизацию участка правообладатель вложит чуть больше 11 млрд руб., для городского же бюджета позитивный эффект составит около 525 млн руб. ежегодно. Всего в квартале планируется возвести 117 тыс. кв. м недвижимости, из которых 67 тыс. кв. м будут приходиться на жилье, остальные 50 тыс. кв. м — на общественно-деловые и социальные пространства, рассказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Первый подобный договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

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Москва Владимир Ефимов Коптево реорганизация
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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