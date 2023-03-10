В мэрии оценили готовность подземного перехода на «Электрозаводской»

Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проходка подземного перехода между Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линиями столичного метро на «Электрозаводской» завершена на 90%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на данный момент строители выполняют самую сложную часть работ — сооружение подземного коридора длиной 95,5 м под железной дорогой Казанского направления. «Проходка ведется горным способом с помощью средств малой механизации, — уточнил Бочкарев. — Одновременно идет монтаж чугунной тюбинговой обделки».

Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что после окончания проходки в коридоре специалистам предстоит выполнить монолитные работы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов подчеркнул, что станция радиальной линии расположена на 20 м глубже станции Большого кольца. Для пересадки с БКЛ пассажирам нужно будет спуститься на эскалаторе в коридор и далее пройти по нему на станцию синей ветки. Эскалаторы уже смонтированы, а для удобства маломобильных групп населения планируют установить лифт.

Пока подземный переход не готов, пассажиры осуществляют пересадку между станциями БКЛ и Арбатско-Покровской линии наземным способом. Напомним, станция «Электрозаводская» входит в состав северо-восточного участка БКЛ.

Создание Большой кольцевой линии — главный проект отечественного метростроения. Ее длина составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД. Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек.