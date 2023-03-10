Лукашенко поручил развивать перевозки через морские порты России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Австралийка побила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине Спорт, 13:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:09
Суд отклонил иск жены Макрона к назвавшему ее трансгендером «медиуму» Общество, 13:08
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 13:07
Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям Общество, 12:59
Организаторы Уимблдона продолжат переговоры по допуску россиян на турнир Спорт, 12:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кремль не увидел «какой-то тенденции» в очередях на границе с Грузией Политика, 12:58
Как внутренний ИТ-рынок сделать источником инноваций для России Pro, 12:56
СБУ задержала экс-главу «Антонова» за недопуск ВСУ на аэродром Гостомель Политика, 12:52
Минстрой сообщил о подготовке к строительству деревянных девятиэтажек Недвижимость, 12:48
Лукашенко поручил развивать перевозки через морские порты России Политика, 12:47
Кремль назвал неизбежными отношения с Украиной, «потому что мы соседи» Политика, 12:47
Apple представила новое музыкальное приложение для любителей классики Life, 12:46
Политика ,  
0 

Лукашенко поручил развивать перевозки через морские порты России

Лукашенко: надо развивать перевозку через морские порты России и автоперевозку грузов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Белоруссии следует развивать перевозку через морские порты России и в целом развивать логистику «в восточном направлении», заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета министров об итогах работы экономики за 2022 год, сообщает БелТА.

По его словам, рост экспорта является первоочередной задачей для белорусской экономики, так как переориентировать на поставки в «дружественные страны пока удалось только 80% от прежнего объема.

«Особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли, необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры», — сказал Лукашенко. «В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. Все, что нужно было от меня, сделано», — сказал он, отметив, что для решения задачи нужны «несколько небольших шагов».

Вместе с коллегами из России также нужно «усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров», считает президент Белоруссии.

По его словам, Минск уже значительно нарастил товарооборот с «главным стратегическим партнером» — Россией. Одной из нерешенных проблем в отношениях между двумя странами он назвал «прохождение продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации». «А ведь это наш экспорт в третьи страны», — заметил Лукашенко, призвав решить вопросы с логистикой «максимально оперативно и эффективно».

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году, по оценкам Москвы, достиг $43,4 млрд, по данным Минска — $50 млрд. Такие данные назвали во вторник заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске, сообщат в середине февраля ТАСС. «По итогам 2022 года рост товарооборота составил 12% — $43,4 млрд», — сказал Оверчук, отметив, что у белорусской стороны «могут быть выше цифры».По словам Крутого, «белорусская статистика свидетельствует о том, что если брать товарооборот товарами и услугами, мы достигли знаковой цифры в $50 млрд, это новый рекорд в современной истории наших отношений».

Читайте на РБК Pro
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
Теги
Александр Лукашенко перевозки морские порты Россия
Материалы по теме
Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену
Политика
Лукашенко заявил об успешных испытаниях белорусской ракеты для «Бука»
Политика
Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter