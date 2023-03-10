Лукашенко поручил развивать перевозки через морские порты России

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Белоруссии следует развивать перевозку через морские порты России и в целом развивать логистику «в восточном направлении», заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета министров об итогах работы экономики за 2022 год, сообщает БелТА.

По его словам, рост экспорта является первоочередной задачей для белорусской экономики, так как переориентировать на поставки в «дружественные страны пока удалось только 80% от прежнего объема.

«Особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли, необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры», — сказал Лукашенко. «В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. Все, что нужно было от меня, сделано», — сказал он, отметив, что для решения задачи нужны «несколько небольших шагов».

Вместе с коллегами из России также нужно «усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров», считает президент Белоруссии.

По его словам, Минск уже значительно нарастил товарооборот с «главным стратегическим партнером» — Россией. Одной из нерешенных проблем в отношениях между двумя странами он назвал «прохождение продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации». «А ведь это наш экспорт в третьи страны», — заметил Лукашенко, призвав решить вопросы с логистикой «максимально оперативно и эффективно».

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году, по оценкам Москвы, достиг $43,4 млрд, по данным Минска — $50 млрд. Такие данные назвали во вторник заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске, сообщат в середине февраля ТАСС. «По итогам 2022 года рост товарооборота составил 12% — $43,4 млрд», — сказал Оверчук, отметив, что у белорусской стороны «могут быть выше цифры».По словам Крутого, «белорусская статистика свидетельствует о том, что если брать товарооборот товарами и услугами, мы достигли знаковой цифры в $50 млрд, это новый рекорд в современной истории наших отношений».