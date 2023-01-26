Товарооборот Сербии и России вырос в 2022 году на 53%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 16:19
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:38
Свой или чужой: как помочь ребенку выбрать профессиональный путь Pro, 16:37
«РИА Новости» показало работу боевого робота «Маркер» Технологии и медиа, 16:34
Aviasales перечислил самые популярные направления путешествий у россиян Life, 16:20
Lockheed Martin допустила поставки F-16 на Украину через «третьи страны» Политика, 16:09
МИД предупредил о реакции российских миротворцев на миссию ЕС в Карабахе Политика, 16:08
В Зимбабве построят новую столицу специально для богатых Недвижимость, 16:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Politico предсказала «логистический кошмар» при поставках Киеву самолетов Политика, 16:02
Генерал Абрамс счел сложным для Украины использование танков Abrams Политика, 15:54
Спрос на новостройки в России в 2022 году сократился на 22% Недвижимость, 15:49
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты. В чем подвох новой меры Pro, 15:47
Товарооборот Сербии и России вырос в 2022 году на 53% Экономика, 15:44
Село Муром в Белгородской области попало под обстрел Политика, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:38
Экономика ,  
0 

Товарооборот Сербии и России вырос в 2022 году на 53%

Товарооборот Сербии и России вырос на 53% за 11 месяцев 2022 года
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Товарооборот России и Сербии за первые 11 месяцев 2022 года достиг почти $3,8 млрд — это примерно на $1,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2021-го, свидетельствуют данные сербской статистической службы.

Сербия с января по ноябрь 2022 года импортировала из России товары на $2,754 млрд (на $1,2 млрд больше, чем в предыдущем году). Экспорт из Сербии в Россию составил около $1 млрд и вырос более чем на $100 млн.

ФТС России весной 2022 года перестала раскрывать торговую статистику.

Основным торговым партнером Сербии в январе—ноябре 2022 года был Евросоюз: экспорт в страны ЕС составил почти $17 млрд, импорт — почти $20 млрд. Среди отдельных стран лидером оказалась Германия с товарооборотом $7,9 млрд.

Сербия после начала российской спецоперации на Украине отказалась вводить против Москвы санкции, хотя ЕС требовал, чтобы Белград присоединился к ограничениям. Президент страны Александр Вучич объяснял свое решение стремлением сохранить независимую политику.

В марте прошлого года помощник директора сербской Торгово-промышленной палаты Боян Станич заявил, что экспорт из Сербии в Россию сократился из-за международных санкций.

Читайте на РБК Pro
Учитесь у троечников: как перестать бояться сделать выбор и начать жить
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
Айви Ли. Как работал пиарщик, который спас репутацию Джона Рокфеллера
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Теги
Сербия товарооборот торговля экспорт импорт
Материалы по теме
Глава МВД Сербии счел дружбу с Россией условием для существования страны
Политика
Вучич усомнился, что Сербия введет санкции против России
Политика
Вучич допустил уход в отставку, если это сможет спасти Сербию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter