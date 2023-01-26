Товарооборот Сербии и России вырос на 53% за 11 месяцев 2022 года

Товарооборот Сербии и России вырос в 2022 году на 53%

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Товарооборот России и Сербии за первые 11 месяцев 2022 года достиг почти $3,8 млрд — это примерно на $1,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2021-го, свидетельствуют данные сербской статистической службы.

Сербия с января по ноябрь 2022 года импортировала из России товары на $2,754 млрд (на $1,2 млрд больше, чем в предыдущем году). Экспорт из Сербии в Россию составил около $1 млрд и вырос более чем на $100 млн.

ФТС России весной 2022 года перестала раскрывать торговую статистику.

Основным торговым партнером Сербии в январе—ноябре 2022 года был Евросоюз: экспорт в страны ЕС составил почти $17 млрд, импорт — почти $20 млрд. Среди отдельных стран лидером оказалась Германия с товарооборотом $7,9 млрд.

Сербия после начала российской спецоперации на Украине отказалась вводить против Москвы санкции, хотя ЕС требовал, чтобы Белград присоединился к ограничениям. Президент страны Александр Вучич объяснял свое решение стремлением сохранить независимую политику.

В марте прошлого года помощник директора сербской Торгово-промышленной палаты Боян Станич заявил, что экспорт из Сербии в Россию сократился из-за международных санкций.