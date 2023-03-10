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«Коммерсантъ» узнал о низком спросе на льготную ипотеку для айтишников

«Коммерсантъ»: спрос на льготную ипотеку для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Спрос на льготную ипотеку для IT-специалистов оказался ниже, чем ожидало Минцифры. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на банки, застройщиков и участников рынка.

Всего, по итогам 2022 года, в России выдали 5 тыс. таких кредитов на общую сумму в 44,79 млрд руб., пишет издание со ссылкой на статистику ДОМ.РФ. Минцифры при этом ожидало, что банки выдадут около 10 тыс. таких кредитов. По статистике ведомства, по итогам 2022 года общая сумма выданных кредитов в 2022 году превысила 47 млрд руб.

Сотрудники IT-компаний берут льготную ипотеку реже, чем ожидалось, из-за сложных условий ее оформления, сказал газете источник, близкий к одному из крупных застройщиков. Источники издания из числа участников рынка IT-компаний отметили, что у крупных корпораций есть собственные ипотечные программы. Такая программа существует, например, в «Яндексе»: «Заем до трех лет предоставляется под 0% годовых, до 10 лет — под 3% годовых», — сказал собеседник газеты. Оформить кредит можно на недвижимость в городе, где расположен офис компании, сказал он.

Программу льготной ипотеки для IT-специалистов в России запустили в мае 2022 года на фоне их массового отъезда из страны. Получить заем по этой программе по ставке до 5% годовых могут сотрудники аккредитованных российских IT-компаний. Для этого они должны соблюсти следующие условия:

  • иметь российское гражданство;
  • работать в аккредитованной IT-компании;
  • быть в возрасте от 22 до 50 лет включительно;
  • иметь зарплату от 150 тыс. руб. (для жителей Москвы), от 120 тыс. руб. (для жителей городов-миллионников или от 70 тыс. руб. (для всех остальных городов) до вычета налогов.
  • внести первоначальный взнос в размере 15% от суммы займа;

Максимальная сумма, на которую можно взять ипотеку, составляет 18 млн руб. для городов-миллионников. Во всех остальных городах она меньше в два раза — максимальный размер займа там — 9 млн руб. Кредит можно оформить максимум на 30 лет. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года (ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита).

Материал дополняется

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льготная ипотека IT-специалисты Минцифры
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