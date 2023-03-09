Путин обсудил с президентом Египта крупные проекты в энергетике

Абдель Фаттахом Ас-Сиси Сиси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси по инициативе Египта, сообщает Кремль.

«Затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал лидеру Египта о российском взгляде на зерновую сделку и сделал акцент на необходимость ее комплексного выполнения.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Срок действия сделки истекает 18 марта. Российская сторона считает, что соглашения не работают, так как выполняется только одна часть пакета — вывоз украинского зерна.

Президенты также договорились продолжить работу по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми заявил, что президенты также обменялись поздравлениями по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами, пишет Mubasher.