Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
Толкнувший подростка под поезд мужчина заявил об отсутствии мотива Общество, 23:15
«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина Спорт, 22:58
При стрельбе в центре Тель-Авива ранены три человека Политика, 22:34
Путин обсудил с президентом Египта крупные проекты в энергетике Политика, 22:25
Протестующие потребовали от правительства Грузии ухода в отставку Политика, 22:17
Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену Политика, 22:12
СКА в третий раз победил минское «Динамо» в плей-офф КХЛ Спорт, 22:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Тинькофф уведомил об аннулировании купона по второму выпуску евробондов Инвестиции, 21:57
«Ак Барс» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина Спорт, 21:55
FT узнала о планах Фридмана и Авена продать доли в Альфа-банке Финансы, 21:34
Сенат Франции одобрил ключевую статью пенсионной реформы Политика, 21:18
Магнус Карлсен проиграл россиянину из четвертой сотни рейтинга FIDE Спорт, 21:15
«Ашан» откроет в Новой Москве магазин собственных торговых марок Бизнес, 21:02
Binance запретила покупку долларов и евро для россиян. Кому это выгодно Крипто, 20:57
Политика ,  
0 

Путин обсудил с президентом Египта крупные проекты в энергетике

Президент России Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси крупные проекты в энергетике
Абдель Фаттахом Ас-Сиси Сиси
Абдель Фаттахом Ас-Сиси Сиси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси по инициативе Египта, сообщает Кремль.

«Затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал лидеру Египта о российском взгляде на зерновую сделку и сделал акцент на необходимость ее комплексного выполнения.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Срок действия сделки истекает 18 марта. Российская сторона считает, что соглашения не работают, так как выполняется только одна часть пакета — вывоз украинского зерна.

Президенты также договорились продолжить работу по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми заявил, что президенты также обменялись поздравлениями по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами, пишет Mubasher.

Теги
Персоны
Египет Владимир Путин Абдель Фаттах ас-Сиси президент телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин созвонился с президентом Узбекистана
Политика
Путин созвонился с Токаевым
Политика
Путин созвонился с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter