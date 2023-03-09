«Ашан» откроет в Новой Москве магазин собственных торговых марок

«Ашан» откроет в Новой Москве первый магазин с товарами собственной марки

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Французский ретейлер «Ашан» откроет свой первый магазин «Мой Ашан», где будут продаваться в основном собственные торговые марки компании. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Ашана».

Первый магазин появится 16 марта в городе Московский (входит в состав Новомосковского административного округа города Москвы) на улице Солнечная, 1, на базе бывшего супермаркета АТАК. Площадь новой точки составит более 200 кв. м.

В магазине будут продаваться молочные продукты, овощи и фрукты, детские товары и товары для животных. По словам директора формата электронной коммерции «Ашан ритейл Россия» Марины Туран, «Мой Ашан» подойдет «для повседневных покупок и небольших закупок провизии».

«Его отличительной особенностью станет ассортимент из порядка 900 артикулов, который на 90% состоит из продовольственных товаров под собственными торговыми марками торговой сети «Каждый день», «Красная птица» и «Золотая птица», — говорится в сообщении ретейлера.

Доля непродовольственных товаров в новом магазине составит 4% ассортимента — они будут обеспечивать «основные базовые потребности» покупателей.