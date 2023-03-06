Внедорожник упал в озеро в Кабардино-Балкарии

Автомобиль с шестью людьми упал в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии

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В высокогорное озеро Гижгит (другое название — Былымское) в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии упал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором, по предварительной информации, находились шесть человек. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Позже ведомство уточнило, что два человека погибли, еще один пострадал.

В поисково-спасательных работах участвуют 22 человека и шесть единиц техники, в том числе три водолаза. «Спасателями МЧС России проводятся работы по эвакуации тел погибших. Информация уточняется», — указывает ведомство в телеграм-канале.

Прокуратура республики взяла на контроль ход проверки по факту случившегося.