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Украина и Румыния решили вместе измерять глубину Дуная после разногласий

Украина и Румыния договорились вместе развивать судоходство на Дунае
Фото: minfrastucture / Twitter
Фото: minfrastucture / Twitter

Украина и Румыния договорились проверить глубину каналов на реке Дунай, чтобы увеличить транспортный поток. Заявление об этом появилось в Twitter-аккаунте Министерства инфраструктуры Украины.

Стороны приняли решение на совместном заседании с представителями Европейской комиссии. Встреча была посвящена «развитию грузооборота и улучшению судоходства в Дунайском портовом кластере».

В феврале Румыния заявила о несогласии с проведением Украиной работ по углублению дна в зоне канала Быстрое. В Бухаресте заметили, что Министерство инфраструктуры Украины заявило об увеличении навигационной глубины канала с 3,9 до 6,5 м, в то время как украинское посольство утверждало, что Киев проводит только работы по техническому обслуживанию навигационного русла. Румынский МИД указал, что «проект навигационного канала, осуществляемый Украиной, должен строго придерживаться положений международного права и норм в области защиты окружающей среды». В Министерстве окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии заявили, что работы оказывают воздействие на окружающую среду дельты Дуная.

20 февраля МИД Румынии вызвал украинского посла в Бухаресте. В министерстве потребовали, чтобы Киев согласился пустить румынских экспертов в украинские воды для замера глубины. Украинский посол Игорь Прокопчук заверил, что страна «не ведет работ для углубления навигационного пути».

В ноябре Украинское дунайское пароходство объявило о запуске «Дунайского зернового пути» для перевозки сельскохозяйственной продукции в румынский порт Констанца. Это произошло вскоре после того, как Россия объявила о приостановке участия в «зерновой сделке» по вывозу украинского зерна из черноморских портов, объяснив решение атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Через несколько дней после этого Москва вернулась в сделку.

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