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Богомаз заявил о сбитом у поселка Навля беспилотнике самолетного типа

Губернатор Богомаз: в районе поселка Навля ПВО сбила беспилотник самолетного типа
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Система противовоздушной обороны сбила в районе поселка Навля Брянской области беспилотник «самолетного типа», сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз. По его словам, дрон был запущен вооруженными силами Украины.

Поселок Навля расположен примерно в 70 км к югу от Брянска и в 30 км от границы с Украиной. 

Ранее 9 марта Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Раковка, расположенное на юге Брянской области, прямо у границы с Украиной. 

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получили только жилой дом и хозяйственная постройка. 

Теги
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
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