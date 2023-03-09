Богомаз заявил о сбитом у поселка Навля беспилотнике самолетного типа

Александр Богомаз (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Система противовоздушной обороны сбила в районе поселка Навля Брянской области беспилотник «самолетного типа», сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз. По его словам, дрон был запущен вооруженными силами Украины.

Поселок Навля расположен примерно в 70 км к югу от Брянска и в 30 км от границы с Украиной.

Ранее 9 марта Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Раковка, расположенное на юге Брянской области, прямо у границы с Украиной.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получили только жилой дом и хозяйственная постройка.