Спрос на покупку систем безопасности для дома в России вырос на 106%

Чаще всего системы безопасности для квартир покупают жители Краснодара, Волгограда и Челябинска. К такому выводу пришли аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», говорится в поступившем в РБК сообщении.

Аналитики сравнили объем продаж систем безопасности в феврале 2023 с прошлогодним показателем за тот же месяц.

Спрос на системы безопасности для квартир в среднем по России вырос на 106%, следует из результатов исследования.

В тройку городов, где спрос на системы безопасности вырос больше всего, попали Краснодар (412%), Волгоград (330%) и Челябинск (314%). В топ-5 по росту объемов продаж вошли Нижний Новгород (плюс 282%), а также Омск и Екатеринбург, которые разделили между собой пятую строчку (рост на 190%).

Меньше всего потребность в покупке такого оборудования увеличилась в Ростове-на-Дону (плюс 63%), Москве (плюс 70%) и Воронеже (плюс 72%).

Около четверти всех, кто купил домой систему безопасности, отдали предпочтение датчикам движения. Их доля в общем объеме продаж достигла 26%. Популярностью пользовались датчики освещенности — их выбрали 9% покупателей. Третье место по объему продаж заняли системы контроля и управления доступом (СКУД) и муляжи видеокамер — их приобрели 7% желающих обезопасить жилье.

Граждане устанавливали в домах и такие системы безопасности, как электромагнитные замки и сигнализации. По 1% объема продаж пришлось на комплекты видеонаблюдения и пульты для ворот, говорится в исследовании.

Рост спроса может быть связан с приближением дачного сезона и сезона отпусков. В этот период возрастает количество квартирных краж, так как жители подолгу отсутствуют дома, отметили в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

О том, что преступники совершают больше квартирных краж в сезон отпусков, ранее говорили и в МВД. Значительная часть краж, согласно подсчетам ведомства, совершается в будни, когда хозяев нет дома. В выходные и праздники злоумышленники проникают в дома по ночам.