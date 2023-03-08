На юге Москвы из-за взорвавшегося аэрозоля пострадал мужчина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На юге Москвы произошел взрыв в жилом доме, пострадал один человек, признаков возгорания не обнаружено, сообщили РБК в столичном управлении МЧС.

Взрыв произошел по адресу: ул. Липецкая, 14, корп. 1. По данным прокуратуры, инцидент случился в ванной комнате одной из квартир в результате неосторожного обращения с бытовым средством из аэрозольного баллончика.

Пострадавший — мужчина 1998 года рождения, ему оказывается медицинская помощь. Как пишет телеграм-канал «112», его госпитализировали с ожогами рук и ног. Также канал сообщает о выбитых из-за взрыва стеклах на первом и втором этажах дома.

«Мосгаз» подчеркивает, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет.