Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Владимир Путин на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам. Церемония проходила в Кремле.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов», — сказал президент.

Он отметил заслуги женщин в различных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, оборонной промышленности, а также на военной службе. Так, военная медсестра Кристина Ким получила орден Суворова, а военный корреспондент херсонской ТРК «Таврия» Влада Луговская была награждена орденом Мужества.

Кроме того, мать 11 детей Ольга Стрельникова и мать 13 детей Альбина Хайдаршина получили звания «Мать-героиня».

Ранее Кремль опубликовал поздравление президента всем женщинам России. В нем Путин отдельно отметил женщин-военнослужащих. Он также подчеркнул значимость поддержки женщин для российских солдат и офицеров.

Путин указал, что в России Международный женский день наполнен «особым теплом и смыслом», потому что «уважительное отношение к женщине» и материнству для россиян — безусловная ценность, которая передается «из поколения в поколение».