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Бывшего мэра Белгорода задержали по подозрению в получении взяток

ТАСС: бывший мэр Белгорода Иванов задержан за получение взяток
ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова за получение взяток. Ранее его работу раскритиковал губернатор региона Вячеслав Гладков
Антон Иванов
Антон Иванов (Фото: anton_ivanov_adm / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как пишет издание «Бел.ру», задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ.

«Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник ТАСС.

РБК направил запрос в УФСБ по Белгородской области.

Иванов занимал должность мэра города с 21 декабря 2021 по 7 ноября прошлого года. Ранее был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Пост мэра Белгорода покинул по собственному желанию.

В декабре, уже после отставки, работу Иванова раскритиковал губернатор региона Вячеслав Гладков, которому не понравился ход работ по ремонту образовательных учреждений города.

«Выяснилось, что администрация и не готовилась запускать детские сады в этом году. С вашей точки зрения, это глупость или саботаж?» — возмутился Гладков.

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