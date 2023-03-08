Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Video

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отдельно отметив женщин-военнослужащих. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поздравления.

«Хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины, женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых», — сказал Путин.

Президент также уделил внимание поддержке российских солдат и офицеров — так, он отметил, что женщины помогают «молитвой, теплыми словами и добрыми делами». «Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали», — перечислил глава государства.

Путин подчеркнул, что в России Международный женский день наполнен «особым теплом и смыслом», поскольку «уважительное отношение к женщине» и материнству для россиян — безусловная ценность, «передающаяся из поколения в поколение».

В 1910 году с предложением учредить День солидарности женщин всего мира выступила немецкая коммунистка и реформатор Клара Цеткин. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женщин.