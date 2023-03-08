СНБО Украины выступил за ужесточение правил выезда из страны для людей призывного возраста

В СНБО Украины выступили за ужесточение правил выезда из страны

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Власти Украины пересмотрят правила выдачи разрешений мужчинам призывного возраста на выезд за границу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, передает «Страна».

Данилов отметил, что поддерживает изменения в законодательство, направленные на ужесточение условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

«Когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Минкульт предоставил разрешение в декабре: шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину», — заявил Данилов.





Речь идет о случае, когда украинский Минкульт выдал разрешение на выезд из страны нескольким комикам, в числе которых был и Андрей Щегель. Последний затем рассказал, что получил уже три повестки, однако возвращаться на Украину не планирует.

Тогда Минкульт Украины решил инициировать ужесточение порядка получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, а также усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в страну. Вопрос будет прорабатываться совместно с правоохранительными органами.