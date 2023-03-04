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Украина ужесточит порядок выезда за рубеж из-за комика с тремя повестками

Минкультуры Украины ужесточит порядок выезда мужчин призывного возраста за границу
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует ужесточение порядка получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, а также усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в страну.

Минкультуры вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

Власти приняли такое решение из-за нарушения правил пересечения границы стендап-комиком Андреем Щегелем. Ранее Щегель в интервью журналисту Роману Скрипину рассказал, что находится в Турции. Он отметил, что получил уже три повестки, однако не собирается возвращаться на Украину, сообщило «РБК Украина».

Щегелю удалось пересечь границу благодаря разрешению, выданному Минкультом Украины в рамках тура.

«Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение. Действия комика недопустимы в условиях военного положения», — говорится в заявлении Минкульта.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, Киев ввел по всей стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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