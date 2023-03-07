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Красноярский депутат попал в больницу в Москве из-за отравления мухомором

Депутат заксобрания Красноярского края Терехов отравился мухоморами и попал в больницу
Денис Терехов
Денис Терехов (Фото: dterekhov / VK)

Депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова госпитализировали в Москве из-за отравления мухоморами, сообщили телеграм-каналы Shot, Baza и 112 и издание «Московский комсомолец». Он находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали «РИА Новости» в медучреждении.

Как пишет 112, 44-летнего Терехова медики забрали из многоэтажки на Кутузовском проспекте. Полицейские выясняют, откуда у депутата грибы и что стало причиной отравления. Shot уточняет, что Терехова забрали в больницу около 2:00.

РБК направил запросы в пресс-службу партии «Новые люди» и заксобрание Красноярского края и обратился за комментарием к Денису Терехову.

Терехова избрали в региональное заксобрание в сентябре 2021 года от фракции «Новые люди». До этого он работал в СМИ, в частности, был корреспондентом ГТРК «Норильск». В 2008 году он основал агентство «Социальные сети», которое занимается продвижением российских и зарубежных брендов.

Теги
депутат Красноярский край Заксобрание госпитализация отравление
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