Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси

Зурабишвили отменила встречи в США и обратится к гражданам из-за протестов в Тбилиси

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, отменила запланированные там встречи из-за протестов в Тбилиси, сообщили в ее администрации, передает «Sputnik Грузия». В ближайшее время она обратится к гражданам, добавили там.

Протесты в Тбилиси возникли из-за принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иноагентах. Согласно документу, в Грузии таковыми будут считаться юридические лица, источником 20% годового дохода которых является «иностранная сила». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

После этого у здания парламента в Тбилиси начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Против участников акции применили слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим подойти к входу в здание. На проспекте Руставели перекрыто движение, недалеко размещен спецназ. Из здания эвакуировали депутатов.

Новый закон предложили депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Они считают, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является «влияние на формирование общественного мнения». Оппозиция уверена, что этот законопроект ограничит деятельность независимых НПО и журналистов. После этого «Сила народа» решила внести в парламент альтернативный проект «О регистрации иноагентов».

Зурабишвили осудила оба документа. Выступая на трибуне ООН 6 марта, она сказала, что законопроекты «будут крайне вредны для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, собственно, пути нашей евроинтеграции».