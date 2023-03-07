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МИД Украины назвал слова Лукашенко о Зеленском актом бессилия

Киев о назвавшем Зеленского гнидой Лукашенко: «Этот акт бессилия оставим без ответа»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ / Global Look Press )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «позволил себе грубый личный выпад в адрес президента Украины» Владимира Зеленского, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Этот акт бессилия оставим без ответа», — сообщил дипломат.

Лукашенко 7 марта назвал Зеленского гнидой. Он заявил о причастности СБУ к неудавшейся попытке уничтожить на территории республики российский самолет-разведчик А-50 и подчеркнул, что «такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

Впервые об атаке на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на аэродроме Мачулищи под Минском сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация BYPOL, созданная бывшими белорусскими силовиками для противодействия властям республики, признана террористической) 26 февраля. По данным канала, там произошло два взрыва. BYPOL опубликовал видео, на котором видно, как некий беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, а потом улетает. На следующий день Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда оно было снято.

КГБ Белоруссии заявил, что установил прямую причастность «оперативного состава и руководства» СБУ к попытке нападения на самолет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подобные обвинения отверг и назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны». Николенко заявил, что утверждения Минска — это «очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины».

Теги
Персоны
Украина Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Зеленский диверсия

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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