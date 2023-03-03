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Ефимов рассказал о ₽13 млрд льготных инвесткредитов предприятиям Москвы

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За последние 12 месяцев, с марта 2022 года, предприятиям Москвы одобрено льготных инвестиционных кредитов на сумму свыше 13 млрд руб. Это две трети от суммы 20 млрд руб., которую столичное правительство дополнительно выделило из бюджета на эти нужды год назад. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа льготных инвесткредитов — часть пакета антикризисных мер поддержки бизнеса, предложенных столичной мэрией весной прошлого года. «На данный момент уже одобрены заявки производителей косметики, автокомпонентов, компаний сферы переработки отходов и других отраслей», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Суть программы заключается в том, что компания может взять в банке кредит на инвестиционные цели, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства за субсидированием процентных ставок. После проверки фонд будет помогать предприятию частично гасить платежи по кредиту.

С июля 2022 года ставка по таким кредитам была снижена с 9 до 3% годовых, а максимальный размер займа увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб. С февраля же 2023 года условия получения займа были упрощены: предприятиям столицы не надо больше соблюдать требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала. По оценкам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, уже сейчас каждый потраченный в рамках городской программы бюджетный рубль равняется 55 руб. инвестиций в производственные площадки и экономику города в целом.

Теги
льготные займы промышленность Москва кредитование Владимир Ефимов
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