Мишустин подчеркнул важность стабильных цен на хлеб

Михаил Мишустин: важно, чтобы цены на хлеб для россиян не повышались

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России цены на хлеб для потребителей не должны повышаться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения хлебозавода «Черемушки».

Он спросил у сотрудников предприятия, помогли ли субсидии в размере 2,5 тыс. руб. на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году. Работники ответили утвердительно, Мишустин положительно оценил усилия компании по сдерживанию цен.

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В конце марта прошлого года власти выделили из бюджета 2,5 млрд руб., чтобы избежать роста цен на хлеб. Субсидии позволили ввести мораторий на повышение стоимости хлебопродукции: цена была зафиксирована на уровне начала или середины марта.

Как поясняла вице-премьер Виктория Абрамченко, повышение цен на хлеб было связано с увеличением стоимости сырья.