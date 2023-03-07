Финский бренд детской одежды Reima ушел с российского рынка

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Финская компания Reima, которая специализируется на производстве детской одежды, продала российские активы. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Дочерняя компания Reima в России и ее оставшиеся активы перешли к группе местных инвесторов. Сделка совершилась в феврале 2023 года, после того как были получены все необходимые разрешения от российских властей. По данным сервиса «РБК Компании», 25% ООО «Рейма» сейчас принадлежит структуре сети магазинов «Детский мир», еще 75% — АО «Валан менеджмент».

В рамках соглашения дочерняя компания Reima LLC изменит свое название. Российские сотрудники Reima перешли на работу к новому владельцу.

Компания остановила работу в России в марте 2022 года. В этом же месяце закрылись семь магазинов Reima. Франчайзинговые точки продолжали продавать товары еще несколько месяцев. В России компания Reima была представлена двумя брендами — Reima и Lassie, они работали с крупными оптовыми клиентами, в том числе с «Детским миром», Kant и другими.

Потери финских компаний из-за ухода из России оцениваются в сумму порядка $4 млрд, приводила газета Helsingin Sanomat подсчеты.