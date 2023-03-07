В мэрии Москвы назвали ТПУ «Нижегородская» крупнейшим в Европе

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Создание крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Европе, включающего в себя кроссплатформенную станцию «Нижегородская», завершилось после запуска Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, станция «Нижегородская» стала основой БКЛ и Некрасовской линий метро наряду с одноименными станциями Московского центрального кольца (МЦК), четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что в составе ТПУ «Нижегородская» построили объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания.

«На подземном уровне здания с атриумом расположены терминал №2, зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения, — уточнил Бочкарев. — Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — управляющая компания по реализации объекта, участник программы развития ТПУ в Москве) Юрий Кравцов рассказал, что на территории пересадочного узла создали безбарьерную среду для удобства пассажиров, включая маломобильных. При этом на переходах предусмотрены лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

Руководитель инжинирингового холдинга добавил, что станция «Нижегородская» состоит из двух островных платформ, между которыми проходят пути Некрасовской линии, а по бокам — БКЛ. Архитектурная отделка станции оформлена в стиле популярной игры-конструктора, она делит «Нижегородскую» на несколько цветовых зон. Данное решение имеет не только эстетическую функцию, но и обеспечивает дополнительную визуальную навигацию для пассажиров.

Создание Большой кольцевой линии — главный проект отечественного метростроения. Ее длина составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД. Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек.